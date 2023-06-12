أسامة سرايا لـ"الشاهد": اكتشاف المجتمع المصرى لا يتم إلا وقت الأزمة

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن اكتشاف المجتمع المصري لا يتم إلا وقت الأزمة، لافتاً إلى أن المناعة لا تسمح أن نصل إلى مرض عضال يؤدي إلى عودتنا بشكل قهقري إلى عصور ما قبل قيام الدولة الحديثة.

وأضاف الكاتب الصحفي أسامة سرايا، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القوى الحرجة في المجتمع المصري التي لا تسمح بانهياره أصبحت تستطيع حمايته.

وأوضح أن هذه القوى الحرجة تعتبر أقوى من الجيش، لأنها تحالف ما بين كل القوات داخل المجتمع، ويكون الجيش في طليعتها، لكن القوى الحرجة داخل المجتمع هي التي أصدرت القرار "لا نريد حربًا، لا نريد أن يموت الشعب، لا نريد انقسامًا داخل المجتمع المصري، نريد مواصلة مسيرة الدولة الحديثة التي قامت في القرن الـ18 مع محمد علي ومع عبدالناصر ومع السادات ومبارك، ولا نريد تقسيم الشعب، لا نريد العودة من جديد إلى حالة الفوضى والإنحيال التي سبقت قيام الدولة المصرية الحديثة، حيث تم احتلالنا منذ أيام الفراعنة وكنا مع كل القوى نعتبر الدرجة الثانية داخل المجتمع، ولم يكن يتم معاملتنا بمساواة، حتى عندما قال جمال عبدالناصر "ارفع رأسك يا أخي، فإن الشعب قد صدق هذه الحكاية، حيث لم يعد هناك قوة درجة ثانية، لم يعد يوجد الباشا ولم يعد يوجد اقطاع أو قوى مميزة تقول أنا أحسن منك، هتقول إنت أحسن مني ليه؟! أحسن مني لو معاك دكتوراه، أنت صاحب علم أفضل أو فنان أفضل، لكن لم يعد يوجد فكرة لأنك غني إذن أنت أفضل مني، فقد حدث مساواة داخل المجتمع المصري وتكرّثت هذه المساواة:.

وتابع:"لا يصح أن تأتي في القرن الواحد والعشرين وأما الكثير من المتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري وتقول أنا مسلم بشرطة وأنت مسلم لست بشرطة، أنا متميز وأنت غير متميز، فقد رفض الشعب المصري هذه المسألة رفضًا قاطعًا".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.