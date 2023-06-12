الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: لا يوجد أى أساس فى الوقت الحالى للتحاور مع كييف

ديميترى بيسكوف
ديميترى بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميترى بيسكوف أن موسكو لا ترى حاليا أي أساس حتى لو كان ضعيفا أو هشا لإنشاء حوار مع كييف.

 

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الأحد - إنه " لا توجد حاليا شروط مسبقة للاتفاقيات مع أوكرانيا .. علاوة على ذلك، لا يوجد في الوقت الحالي أي أساس، حتى لو كان ضعيفا أو هشا، من أجل بناء أي نوع من الحوار على الأقل".


وأضاف بيسكوف "نرى عدم رغبة نظام كييف ونرى عدم الاستعداد، كما نرى عدم السماح للنظام بالتفاوض من قبل القائمين عليه.. لذلك حاليا لا توجد أي شروط مسبقة للتفاوض".


وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد صرح علانية بأن كييف لا ترى جدوى من الوساطة في المفاوضات مع موسكو، قائلا "إننا نرى بالفعل طابورا من الراغبين في الوساطة بيننا. في واقع الأمر، تم إخبار الجميع أنه إذا كان الحديث يدور عن الوساطة أو تسهيل المفاوضات، فإن أبسط قواعد الوساطة أو تسهيل المفاوضات هي أولا: التعرف على مصالح الطرفين".


وكانت موسكو قد أشارت مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات إلا أن كييف فرضت على المفاوضات حظرا على المستوى التشريعي، حيث قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أمام مجموعة العشرين، إنه "لن يكون هناك مينسك 3". وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

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