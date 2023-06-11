ما التحديات التى تواجه اقتصاد الصين وآليات التصدى؟.. باحث اقتصادى يُجيب

قال الدكتور عمر غرايبة، الباحث الاقتصادي، إن هناك ثلاث مشكلات رئيسية تواجهها الصين؛ المشكلة الديموغرافية، مشكلة الديون، والصراع مع الغرب.

وأضاف الباحث الاقتصادي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه بالنسبة للديموغرافيا هو عدد السكان وطبيعة السكان، فلا يوجد وصفة سحرية لحل المشكلة لكن الحكومة الصينية اقتنعت في عام 2014م ، أن سياسة انجاب الطفل الواحد الذي أقرته في عام 1980 إلى عام 1914م، أي أكثر من ثلاثين عامًا، هي سياسة فاشلة بسبب أن أعداد السكان بدأ يتناقص وهو ما ينعكس على الاقتصاد والنمو الصيني، ولذلك حاولت الحكومة الصينية بعد عام 1914 حاولت أن تحفّز الأسر الصينية من خلال إنجاب طفلين وثلاثة أطفال، وعدم التركيز على الذكور، لأنه عندما حُصر الأسر لإنجاب الطفل الواحد، ذهبوا إلى إنجاب الأطفال الذكور لأسباب معينة، وبالمجمل فإن الحكومة الصينية في هذه الجزئية حفّزت على إنجاب أكثر من طفل وطفلين وثلاث.

وأوضح أن الصين تعمل الآن على تحقيق توازنات للمناطق الريفية والمناطق الحضرية ، إضافة إلى ذلك تعمل توازنات في التنمية الاقتصادية لافتا إلى أن هذا التوازن على مستوى الديموغرافيا سيخفف من المشكلة التي تعاني منها الصين ، إضافة إلى أن مجتمع الصين بدأ يتحول إلى مجتمع هرم وهو ما يتطلب رعاية صحية.