الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد أجواء ما قبل إياب نهائى إفريقيا

الأهلي
الأهلي

رصدت أميرة زهير، مراسلة القاهرة الإخبارية من كازابلانكا، أجواء ما قبل إياب نهائي إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، قائلة إنه في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم يلتقي المارد الأحمر فريق الأهلي المصري مع الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023م. 

وأضافت زهير خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن المباراة حارقة على إثر نهائي عصبة أبطال إفريقيا، ترى من يتوج بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا ويعزز خزينة ناديه بلقب الأميرة السمراء، اللقب الغالي على عشاق كرة القدم.

وعن توقعات الشارع المغربي والمحللين في هذا الإطار، أكدت أن أغلب الناس يظنون أن هذا النهائي صعب توقع نتيجته، نظرًا لنتيجة الذهاب التي كانت 2-1، والهدف القاتل الذي جاء للوداد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعن الاستعدادات لهذا اللقاء، قالت إنه منذ أن حطّ الأهلي المصري الرحال بمدينة الدار البيضاء، وهو يقوم بمعسكرات تدريبية ويطبقون نصائح المدرب كولر الذي ينصحهم بإراحة أجسامهم وعقولهم لأن الجسم السليم في العقل السليم.

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