الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| صراع بين الزمالك وبيراميدز لضم هشام صلاح.. وتقديم التوعية الصحية لـ845 حاجًا بمطار القاهرة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رسميًا.. مصطفى كامل يترشح على مقعد نقيب الموسيقيين لدورة جديدة

مصطفى كامل

تقدم المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة.

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صراع بين الزمالك وبيراميدز لضم هشام صلاح

هشام صلاح

دخل مسئولو الزمالك في المفاوضات بقوة مع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.

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"مرسى": الصحة العالمية وضعت خطة للقضاء على سرطان عنق الرحم قبل 2030

سرطان عنق الرحم

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة  والأورام السرطانية، إن اليوم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

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"الصحة": توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ845 حاجًا بمطار القاهرة

الحجاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ845 مسافرًا من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج، موسم 2023 مـ و 1444 هــ، خلال اليوم الأول لتواجد فرق التواصل المجتمعي.

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"التعاون الخليجى" يشيد بجهود مصر لوقف العنف فى فلسطين

التعاون الخليجي

​عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 156، في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

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الحوار الوطنى.. ناجى الشهابى: عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أى مهنة أخرى

ناجي الشهابي

قدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رؤية الحزب بشأن تعديل النظام الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ.

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