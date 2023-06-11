الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى.. ناجى الشهابى: عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أى مهنة أخرى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، رؤية الحزب بشأن تعديل النظام الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال خلال كلمته في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، طبقًا للمادة 103 من الدستور المصري.

وأضاف أن النص الدستوري يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى، وهذا ما يقصده المشرع الدستوري، وهو محق تمامًا فيه.

وأشار إلى أن النص الدستوري واضح، ويقضي بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أي عمل آخر سواء كان عملًا وظيفيًا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، موضحًا أن مهام العضوية جسيمة وخطيرة، وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها، وهي منصوص عليها في الدستور.

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