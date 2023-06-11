الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صراع بين الزمالك وبيراميدز لضم هشام صلاح

هشام صلاح
هشام صلاح

دخل مسئولو الزمالك في المفاوضات بقوة مع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك منافسة قوية بين الأبيض وبيراميدز للتعاقد مع هشام صلاح حيث قدم بيراميدز عرضًا رسميًا لضم اللاعب وتدعيم الجبهة اليمنى لهم.

ورغم حالة الغضب من جانب مسئولي الزمالك تجاه إدارة الاتحاد السكندري بسبب صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السابق والأهلي الحالي بعد بيعه إلى القلعة الحمراء لكن هناك أصوات داخل إدارة الزمالك بفتح صفحة جديدة مع إدارة الاتحاد السكندري.

ويضع الزمالك مركز الجبهة اليمنى على رأس الأولويات في الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز بشكل كبير بسبب تراجع مستوى عمر جابر إلى جانب الاعتماد على حمزة المثلوثي في بعض الفترات كمدافع ثالث.

الزمالك هشام صلاح الاتحاد السكندرى فريق الاتحاد السكندري وبيراميدز

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