الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ845 حاجًا بمطار القاهرة

الحجاج
الحجاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ845 مسافرًا من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج، موسم 2023 مـ و 1444 هــ، خلال اليوم الأول لتواجد فرق التواصل المجتمعي، لرفع الوعي الصحي للحجاج، في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فرق التواصل المجتمعي، تعمل على رفع الوعي الصحي بين المسافرين، على مدار اليوم، في أماكن تواجد الحجاج بمطار القاهرة الدولي، كما تم توزيع الحقائب التي تحتوي على كتيب الحج، ومطويات تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وأضاف عبدالغفار أن فرق التواصل المجتمعي وجهت المسافرين بالطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبب في انتشار الأمراض، كما تعمل الفرق على تشجيع المسافرين على إتباع السلوكيات الصحيحة، مع التركيز على الإرشادات الصحية للحماية من العدوى، والوقاية من التسمم الغذائي والإجهاد الحراري.

وتابع أن شاشات العرض في الصالة الموسمية، تعرض على مدار اليوم، مقاطع الفيديو التي تم إعدادها من قبل الوزارة لتوعية الحجاج، إلى جانب عرض محتوى مماثل على شاشات الطائرات.

ونصح عبدالغفار حجاج بيت الله الحرام بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، في كافة الاستشارات الطبية والوقائية، بعد وصولهم بسلام إلى الأراضى المقدسة.

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IMG-20230611-WA0054
IMG-20230611-WA0053
IMG-20230611-WA0053
الصحة الحقائب التوعية الصحية التواصل المجتمعي الصاله الموسمية مطار القاهرة الدولي المسافرين الغذاء الصحي

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