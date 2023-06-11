الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسميًا.. مصطفى كامل يترشح على مقعد نقيب الموسيقيين لدورة جديدة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تقدم المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة.

 

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، اليوم، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

 

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم "الأحد" وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18- 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 - 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل، لتجرى الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس.

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