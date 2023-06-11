الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مرسى": الصحة العالمية وضعت خطة للقضاء على سرطان عنق الرحم قبل 2030

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة  والأورام السرطانية، إن اليوم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

الرئيس وجه بوضع خطة لتنفيذ المبادرة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة للقضاء على سرطان عنق الرحم قبل 2030، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وجها أنه لا بد من عمل خطة للقضاء على سرطان عنق الرحم، لأن مصر موضوعة في مكان عال في الترتيب الصحي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تكون في 9 محافظات ويتم اختيار المحافظات وفقًا للتعداد السكاني، والمحافظات الحدودية، والصعيد والدلتا ووفقًا لعدد الإدارات والأفراد.

أحمد مرسي الصحة العالمية سرطان عنق الرحم المبادرة الرئاسية الترتيب الصحي مصر

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