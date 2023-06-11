"التعاون الخليجى" يشيد بجهود مصر لوقف العنف فى فلسطين

​عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 156، في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.



وأشاد المجلس الوزاري في بيانه الصادر، بنجاح استضافة المملكة العربية السعودية للعديد من الفعاليات الدولية والإقليمية المهمة، بما في ذلك استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها، مؤكداً أهمية توحيد الصف العربي وكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار ومستقبل واعد للشعوب العربية والأجيال القادمة.

كما أشاد المجلس بجهود المملكة في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف، وحقن الدماء وتحقيق الهدنة في عدد من القضايا المحلية والدولية.

ونوه المجلس الوزاري بالتقدم الذي تحققه دول مجلس التعاون في إطار برامجها في عالم الفضاء، وبجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية.

استعراض مستجدات العمل الخليجي

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، عبر اطلاع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36)، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.

كما استعرض المجلس مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون، مؤكداً استمرار تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، والانتهاء من متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما اعتمد المجلس خطة العمل الخارجي في مجال حقوق الإنسان (2023-2026).

مكافحة الإرهاب

رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.

وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

وأدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً حرمة المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

فيما رحب المجلس بنتائج المؤتمر الخليجي-الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يونيو الجاري، وشاركت فيه دول المجلس والاتحاد الأوروبي، والعديد من المراكز المتخصصة بدراسة هذه الظاهرة والتصدي لتداعياتها.

اطلع المجلس على نتائج ورشة العمل التي نظمتها دولة قطر حول الإسلاموفوبيا في العالم، في مايو الماضي، في الدوحة، لدراسة هذه الظاهرة، وأكد المجلس أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ، والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.

القضية الفلسطينية

فيما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته.