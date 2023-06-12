ابتعد عن الكافيين لنوم هادئ.. نصائح مهمة أيام الامتحانات

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 أول امتحان لهم اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023.

ويبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 عن كيفية النوم بشكل جيد للتركيز في امتحاناتهم لتخطي إحساس الخوف والتوتر في أول يوم لهم.

وتزامناً مع تزايد عمليات البحث على المواقع الإلكترونية من قبل طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية نصائح في أول أيام امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ليتخطى الطالب حالة القلق قبل أداء الامتحانات.

كيفيه النوم بشكل جيد استعدادا لأول يوم امتحانات

النوم بشكل هادئ

قبل أداء الامتحانات يجب على الطالب أن يتحلى بهدوء الأعصاب حتى لا يفقد تركيزة وقت الامتحان، وليأخذ جسمك الوقت الكافي من النوم وتكون نشيطاً.

التفكير بشكل إيجابي

قبل النوم يبدأ الطالب في أسئلة الامتحان إذا كانت سهلة أو صعبة هل سأتمكن من حل الأسئلة بشكل كافي كل ذلك يقوم بتشتيت مخك و سيفقدك المعلومات التي قمت بمذاكرتها.

التغذية السليمة

يجب على طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 التركيز اكثر على نظامهم الغذائي حتى لا يفقدوا طاقتهم الجسدية والفكرية وقت أداء الامتحان، لذلك يجب أن يهتم الطالب بوجبة الإفطار لأنها شئ أساسي في بداية اليوم والحصول على البروتينات والأكلات التي ستمد جسمك بالطاقة.

الابتعاد عن السهر

إذا كنت تبحث على النوم السليم وجسم به طاقة يجب أن تبعد عن السهر لانه سيؤثر على جسمك وطاقتك بشكل سلبي وسيفقدك اتزانك النفسي والعصبي.

المشروبات التي تحتوي على الطاقة أو الكافيين

يجب أن تقوم بشرب المشروبات الطبيعية الصحية التي تمد جسمك بالطاقة، وابتعد عن مشروبات الطاقة الصناعية والكافيين والقهوة لأنها ستفقدك النوم تعطيك إحساس بالسهر.