الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو "الاشتراكي المصري": الحوار الوطني سيغير الحياة السياسية في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حمدي عبد العزيز، عضو سكرتارية مركزية في الحزب الاشتراكي المصري، إن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، تطرقت إلى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فكانت هناك آراء بالتقليل، وأخرى بالحفاظ على العدد الحالي.

وأكد عبدالعزيز في تصريح له على هامش جلسات الأسبوع الثالث من الحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني ستغير مستقبل الحياة السياسية في مصر.

استأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وبدأت اليوم الأحد، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلسي النواب، والشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

التفرغ لعضوية المجلسين التيارات والفئات الحوار الوطني ا الضوابط الدستوريه حمدي عبد العزيز حرية تداول المعلومات حبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني عددها عضاء مجلسي النواب والشيوخ قانون حرية تداول المعلومات قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي مباشرة الحقوق السياسية مجلسي النواب والشيوخ ن جلسات الحوار الوطني لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

مواد متعلقة

محمد أنور السادات يقدم واجب العزاء فى جورج اسحاق

محمود سعد وعمرو حمزاوى ومحمود حميدة يشاركون فى تشييع جثمان جورج إسحاق

جثمان جورج إسحاق يصل إلى الكاتدرائية بالعباسية

إقبال الأهالي على شراء اللحوم الحمراء كبديل عن الخراف الحية.. المواطنون: أرخص وأضمن

لحمة الرأس الأكثر مبيعا في مذبح المنيب.. والتجار: "بنبيع بالرأس مش بالكيلو"

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

الجزارون لـ"الدستور": نستعد لضغط عيد الأضحى بالذبائح اليومية

كواليس المعسكر الأخير لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى