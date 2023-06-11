الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جسدت أعماله قيمة مضافة.. وزيرة الثقافة تنعى الروائى حمدى أبوجليل

حمدي ابو جليل
حمدي ابو جليل

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الروائي الكبير "حمدي أبوجليل"، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ57.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقدت الساحة الأدبية اليوم أحد أبنائها المتميزين، والذي جسدت أعماله قيمة مضافة لأبجديات العمل الروائي، وستظل أعماله مصدر إلهام  لأجيال متعاقبة ".  

جدير بالذكر أن الروائي والقاص "حمدي أبوجليل"، ولد بالفيوم عام 1967، ونُشرت أولى مجموعاته القصصية القصيرة "أسراب النمل" عام 1997، أعقبتها مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" عام 2000، ومن أهم أعماله "الفاعل"، "القاهرة شوارع وحكايات"، "طي الخيام"، "قيام وانهيار الصاد شين"، كما حصدت أعماله عددًا من الجوائز الأدبية، حيث حصلت روايته "الفاعل" على جائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما حصل على جائزة الإبداع العربية عام 2000، وغيرها.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حمدي أبو جليل الروائي والقاص حمدي أبو جليل الجوائز

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