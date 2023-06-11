الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، غدًا الإثنين؛ حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم).

 

المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023

ويؤدي الطلاب أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023، حيث يؤدى الطلاب غدا، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

ويقدم  "الدستور" كل ما تريد معرفته عن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023.

-  المواد غير المضافة للمجموع (الدين - التربية الوطنية - الاقتصاد -  الإحصاء)

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، أسئلة اختيارية فقط

- لا يوجد أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع

- سيتم تصحيحها إلكترونيا مثل المواد الأساسية بالثانوية العامة 2023

- يلزم بها النجاح، ولكن لا تضاف للمجموع الكلي للطالب

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جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023

يذكر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب غدا الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو الحالي مادة اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو الحالي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

الثانوية العامة 2023 التربية الوطنية الامتحانات التربية الدينية الشعبة العلمية علوم التربية الدين المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2023

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