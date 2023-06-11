قبل الامتحانات.. خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، غدًا؛ حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم).

وقبل ساعات من انطلاق الامتحانات، يقدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، تعليمات مهمة للطلاب.

1- تنظيم وقت النوم والاستيقاظ بقدر الإمكان بحيث لا يقل عن 6 ساعات ولا يزيد عن 8 ساعات، على أن يكون النوم في فترة الليل من الساعة الثانية عشرة أو قبلها إلى السادسة صباحا، لأن هذه الفترة هي أفضل الأوقات التي يفرز فيها الجسم الهرمونات الضرورية للجسم، على أن يتم تثبيت النوم خلال تلك الفترة في جميع أيام الامتحانات، وبالطبع هناك فرصة للتدريب على ذلك بدءا من اليوم مع المواد غير المضافة للمجموع ختى نهاية الامتحانات، خاصة أن الطالب قد يواجه صعوبات جسمية وفسيولوجية للوصول إلى ذلك النظام، إذا لم يكن متعودا عليه من قبل.

2- تناول الأطعمة والمشروبات التي تنشط الذاكرة مثل البروتيتيات والأسماك والخضراوات والعصائر الطبيعية.

3- عدم شغل الطالب ذهنة كثيرا بما إذا كان الامتحان سيأتي صعبا أو سهلا حتى لا يستهلك قدراته العقلية فيما لا يفيد، وعليه التركيز فقط على المذاكرة.

4- بدء المذاكرة والمراجعة من الساعة السادسة أو السابعة صباحا وعدم التأخير عن ذلك ويمكن التبكير بساعة، لأن هذه الأوقات هي أفضل الأوقات لعمل الذاكرة والاستيعاب.

5- يجب الحذر من حل نماذج امتحانات جديدة ليلة الامتحان، لأن حل امتحان أو أكثر قد يستغرق منه معظم ساعات اليوم، ومع ذلك فقد لا تأتي أسئلة الامتحان منها، وبالتالي يكون الطالب قد اضاع وقتا كبيرا بلا جدوى بل عليه مراجعة الدروس.

•6- يُفضل إذا كان الطالب قد قام بحل امتحانات كثيرة في أيام سابقة قبل الامتحان أن يراجع المادة بشكل سريع.

7- المراجعة تكون بشكل جيد فيه تركيز شديد مع توفير الهدوء التام في المنزل، وتكون في شكل قراءة صامتة، حيث أن الهدف هنا من القراءة الصامتة هو تنشيط المعلومات في الذاكرة وليس تحصيلها لأن الطالب سبق أن حصلها وراجعها عدة مرات، وتفيد القراءة الصامتة في تذكر الطالب لبعض التفاصيل التي قد تكون سقطت منه خلال الفترة الماضية.

8- على الطالب المراجعة والقراءة من نفس المصادر التي كان يستذكر منها طول العام أو من الملخصات وهي الأفضل.

9- على الطالب إدارة وقت مراجعته بشكل جيد في ليلة الامتحان، بحيث يغطي بقدر الإمكان قراءة كل فصول المادة ( مع الوضع في الاعتبار لو أن المادة كبيرة الحجم أن يبدأ تلك القراءة قبلها بعدة أيام حسب الوقت المتاح)، وهذا ليس صعبا على الطالب.

10- لابد أن يبدأ الطالب في الفترة الصباحبة بمراجعة وقراءة الأجزاء الصعبة لان الذاكرة تكون في هذا الوقت في قمة عملها، ويقرأ الأجزاء السهلة بعد الانتهاء من الأجزاء الصعبة لأن الأجزاء السهلة لا تحتاج إلى تركيز شديد؛ وخاصة أن الطالب قد تقل قدرته على التركيز خلال ساعات اليوم ( وقد لا يضطر الطالب إلى مراجعة السهل في حالة ضيق الوقت وهذا ليس أمرا خطيرا).

11- إذا تبقي وقت من الطالب لا يحاول حل امتحانات جديدة بل عليه اما اعادة قراءة بعض الامتحانات القديمة التي سبق أن حلها وحلولها ايضا لتنشيط الذاكرة، أو قراءة امتحانات جديدة محلولة ويتعرف علي اجاباتها الصحيحة.

12- بعد الانتهاء من قراءة جميع او معظم أجزاء المادة على الطالب الهدوء التام وعدم الاستسلام لأفكار نسيان كل شيء والتوكل على الله.