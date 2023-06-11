الإعدام شنقًا لمتهم والمؤبد لآخرين في قتل كهربائي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والمؤبد للثاني والثالثة، لاتهامهم بالاشتراك في قتل زوج المتهمة الثالثة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق أحد المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جناية مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلية جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بمقتل «حسين. م»، 43 عاما، كهربائيا، إثر إصابته بثلاثة أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبري في طريق بهنباي- الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية فيما بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجني عليه وحال علم المجني عليه بتلك العلاقة طلب عقد جلسة عرفية الفضح أمرهما فاتفق المتهمون الثلاثة على قتل المجني عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما وأعد المتهم الأول لذلك سلاح ناري فرد خرطوش ودراجته البخارية والتي استقلها رفقة المتهم الثاني.

وترصدا للمجني عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة والتي أمدتهم به وما أن وصل المجني عليه حتى الشهر الأول سلاحًا ناريًا وأطلق منه صوبه بعاريين ناريين أصابه إحداهما بصدره فأحدثا إصابته.