الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر للاعبى الأهلى: "أمامنا 90 دقيقة ونحصد اللقب الإفريقى وتحقيق مجد تاريخى"

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل  كولر المدير الفني  للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالدار البيضاء بالمغرب، طالبهم فيها بضرورة التركيز فقط في الملعب لأن الفرق الكبرى لا تتأثر بمثل تلك الأمور من المناورات في التصريحات والشائعات حول غياب أبرز النجوم ويجب عليهم الانشغال بتحقيق اللقب لإسعاد جماهيرهم التى تنتظرهم دون شك بهدف استعادة الأميرة السمراء لدولاب بطولات النادى. 

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسري أكد للاعبي الفريق أن الأهلي يدخل اللقاء وهو فائز بالشوط الأول بالقاهرة أمامنا 90 دقيقة ونحصد اللقب الإفريقي وتحقيق مجد تاريخى لهم والعودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر أن كولر طلب من لاعبي الأهلي ضرورة غلق منطقة وسط الملعب بكثافة وتقريب الخطوط من بعضها لحرمان المنافس من تناقل الكرة والتمرير للهجوم سواء على الأطراف أو فى عمق دفاعات الأهلى.

وأشار المصدر إلى أن السويسري حذر المدافعين من الاندفاع فى المناطق الهجومية والالتزام التام بمراقبة يحيى عطية الله أفضل لاعبى الوداد والذي مثل خطورة على الفريق في الهجمات المرتدة. 

وتتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر الاهلى الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا مركب محمد الخامس

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