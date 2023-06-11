علاء زينهم يشكف العديد من الأسرار الفنية ببرنامج "واحد من الناس" .. غدا

يحل مساء غد الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء الفنان علاء زينهم ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي قدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية.

ويشكف الفنان علاء زينهم خلال حلقته ببرنامج واحد من الناس عن أسرار حياتة الشخصية بعيدا عن الفن، وعمله سواق نقل في العراق وعمله بالمعمار، كما يكشف عن رفضه مشهد ضربه للزعيم عادل إمام بالقلم فى مسرحية الزعيم، كما يكشف عن كواليس خاصة جدا مع الزعيم فى مسرحية بودى جارد، والعديد من الأسرار والكواليس فى حياته الفنية.

كما يتحدث علاء زينهم عن كواليس آخر أعماله الفنية مسلسل “جت سليمة” بطولة النجمة دنيا سمير غانم والذي عرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الماضي والذي جسد فيه شخصية والد “سليمة”.

مسلسل “جت سليمة” يتكون من 15 حلقة، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الوطن العربي على رأسهم دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر وسامي مغاوري ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وغادة طلعت المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" تعرضه قناة "الحياة" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع.