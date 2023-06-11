الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علاء زينهم يشكف العديد من الأسرار الفنية ببرنامج "واحد من الناس" .. غدا

الفنان علاء زينهم
الفنان علاء زينهم

يحل مساء غد الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء الفنان علاء زينهم ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي قدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية.

 

ويشكف الفنان علاء زينهم خلال حلقته ببرنامج واحد من الناس عن أسرار حياتة الشخصية بعيدا عن الفن، وعمله سواق نقل في العراق وعمله بالمعمار، كما يكشف عن رفضه مشهد ضربه للزعيم عادل إمام بالقلم فى مسرحية الزعيم، كما يكشف عن كواليس خاصة جدا مع الزعيم فى مسرحية بودى جارد، والعديد من الأسرار والكواليس فى حياته الفنية.

 

كما يتحدث علاء زينهم عن كواليس آخر أعماله الفنية مسلسل “جت سليمة” بطولة النجمة دنيا سمير غانم والذي عرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الماضي والذي جسد فيه شخصية والد “سليمة”.

 

مسلسل “جت سليمة” يتكون من 15 حلقة، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن في الوطن العربي على رأسهم دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر وسامي مغاوري ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وغادة طلعت المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وتدور قصة مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

 

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" تعرضه قناة "الحياة" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع.

 

 

علاء زينهم الفنان علاء زينهم واحد من الناس برنامج واحد من الناس عمرو الليثي قناة الحياة الف عادل امام جت سليمة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الكويتى لبحث أوضاع الجالية المصرية بالكويت

حجز المتهم بحيازة سجائر ماريجوانا في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

ضبط 5 آلاف قرص مخدر فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس