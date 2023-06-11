الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع موظف صدمته سيارة بالطريق السياحى بالجيزة

جثة
جثة

لقي موظف مصرعه، اليوم الأحد، إثر صدمه من سيارة أعلى الطريق السياحي بالجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة قبل كمين المنصورية.

وانتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شخصًا بالطريق السياحي اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

وأسفر الحادث عن مصرع "عاطف. ف"، 54 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المحضر النيابة مستشفي الهرم ثلاجة الطريق السياحى

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