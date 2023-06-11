أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 11 يونيو 2023

يبحث الكثير عن أسعار أعلاف الدواجن على مدار اليوم، وقد شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية حيث تراجعت بنسبة تصل لـ 30%، وقد شهدت اليوم استقرارًا عند أخر تراجع لها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 11 يونيو خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 11 يونيو 2023

استقرت أسعار الذرة الصفراء (البرازيلي، أرجنتيني) اليوم الأحد 11 يونيو لتسجل 13000 جنيها للطن.

بينما استقرت أسعار الذرة صفراء (أوكراني، صربي،أمريكي،روماني، بلغاري) اليوم الأحد 11 يونيو 11000 جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 11 يونيو 2023

استقرار أسعار فول الصويا 44 % اليوم الأحد 11 يونيو عند 33000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار فول الصويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 11 يونيو عند 35000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار فول الصويا 46% (مستورده) اليوم الأحد 11 يونيو عند 35000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأحد 11 يونيو عند 11700 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 11 يونيو عند 47000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 11 يونيو عند 48500 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 11 يونيو عند 33000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 11 يونيو عند 18000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 11 يونيو عند 24000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 11 يونيو عند 49000 جنيها صب ارضة.

استقرار أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 11 يونيو عند 10500 جنيها صب ارضة.