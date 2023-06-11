الذرة الأوكراني بـ10800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم استقراراً في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة الأرجنتينية 13000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة البرازيلية 13000 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الأوكرانية 10800 جنيه. وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 2000 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيه.

وسجل سعر طن كورن فلاك الذرة الأرجنتينية 13700 جنيه، فيما سجل سعر طن بذرة الصويا SB المستوردة 40300 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلية 44% 33000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلية 34000 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه للطن. وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه للطن، وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% المحلية 23800 جنيه للطن.

وسجل سعر طن كسب عباد بزيادة 36% وهو 24000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين "مستورد" بقيمة 47000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين "محلي" بقيمة 48700 جنيه. وسجل سعر طن النخالة الخشنة بقيمة 11700 جنيه (الشيكارة بوزن 40 كيلو موحد)، في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد بقيمة 250 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار أعلاف الدواجن، فقد سجل طن العلف بادي بقيمة 24000 جنيه، كما سجل طن العلف النامي 23500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف الناهي 23350 جنيه للطن. كما سجل طن العلف بادي نامي بقيمة 23200 جنيه للطن، وسجل طن العلف البياض بقيمة 20400 جنيه. وسجل سعر طن العلف البياض 17% بـ20000 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياض 16% بـ19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف البياض 14% بـ19600 جنيه.