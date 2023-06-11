الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: رئاسة مصرية يابانية لـ"الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ"

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، حيث جرت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية، مشيرًا لرغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

 

مجهودات مصر الناجحة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى 

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كما أشار وزير الرى، لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، وأيضًا المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" .

كما نوه أيضًا، لقيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

 

إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين الرى فى 5 محافظات 

 

واستعرض الدكتور هانى سويلم، أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب اليابانى مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء ٦ قناطر بمنحة يابانية هى: "قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولا ومنشأة الدهب"، كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى "أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة" .

إسبوع القاهرة الخامس للمياه COP27 COP2 التحديات العالمية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية العمل المناخي العالمي الموارد المائية والري المناخ COP27 هيئة التعاون الدولي اليابانية

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