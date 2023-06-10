السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يستعرض خطة الإدارة المثلى للموارد المائية للآبار الجوفية

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال لمتابعة معدلات المياه الجوفية ومنع السحب الجائر لها، إضافة إلى تنفيذ شبكة متطورة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة، وذلك بهدف المتابعة الدقيقة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي حفاظًا على الموارد المتاحة، إضافة إلى استكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية القديمة والجديدة في مختلف المناطق.

في نفس الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات إدارة المياه الجوفية، وأيضًا ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة هبة عبدالعزيز بالمكتب الفني للوزير.

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تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة والاستخدام الرشيد لها

 

اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

واستعرض اجتماع وزير الموارد المائية والري، مناقشة ومتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية، وأيضاً منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، بالإضافة إلى استعراض موقف الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، التي تضم الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك بهدف تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة والاستخدام الرشيد لها، في ظل زيادة الاحتياجات من مختلف القطاعات.

اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

وشدد الدكتور هاني سويلم، على أهمية مواصلة المتابعة المستمرة واليومية لمختلف الآبار الجوفية، وذلك لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي المهم، مؤكدا الحرص التام على تحقيق الاستخدام الرشيد  للمياه الجوفية، والحفاظ على المورد الهام للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، إضافة إلى تنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم فى موارد مياه الآبار الجوفية.

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