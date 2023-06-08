وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية.

وأشار الدكتور هانى سويلم، لما شهده اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٣ من أحداث مؤسفة.

كما توجه الدكتور سويلم، بالشكر لكل من شارك فى حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة أجهزة الدولة، والتوجه بالتحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الري، أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين، متوجهًا بالشكر لجميع مهندسي مصر على دورهم في الحفاظ على مكانة هذه النقابة العريقة.

وزير الرى ونقيب المهندسين

كما ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بيانًا كالآتي:

المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين... الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مصر

بناء علي ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 30 مايو 2023 وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف على إجراءات الجمعية العمومية وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف على الانتخابات من استكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلى عدم إعلان النتيجة.

فإن جموع المهندسين والدولة المصرية تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة وتؤكد على وحدة الجمعية العمومية واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين.