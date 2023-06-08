وزير الري: تنفيذ وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 8.36 مليون فدان

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وصرّح الدكتور هاني سويلم، بأن هيئة الصرف تنفذ دوريًا أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرفًا، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويًا، كما يتبع الهيئة ١٥٧محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم باستمرار لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، الخميس، أن استراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة ٢.٣٦ مليون فدان.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيرًا إلى أن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف في الأراضي الزراعية.