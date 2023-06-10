تفاصيل اكتشاف الآثار لبئر مياه تحت الأرض بالسيدة عائشة

كشف الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية بوزارة السياحة والأثار، عن تفاصيل اكتشاف بئر مياه بمنطقة السيدة عائشة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن وزارة الآثار أعلنت عن اكتشاف بئر مياه تحت الأرض بمنطقة السيدة عائشة أثناء أعمال تطوير للمنطقة في إطار المشروع القومي لمنطقة السيدة عائشة.

وأضاف: "المنطقة دي مليئة بالأبار والصهاريج الخاصة بالمياه، والصهاريج تبني إنما الآبار تكون طبيعية، والخرائط المساحية لهذه المناطق زكرت أن هناك مجموعة كبيرة من الآبار في منطقة السيدة عائشة وكلها ترجع للعصر المملوك والفترة العثمانية فيما بعد".

وأشار إلى أن فائدة الآبار أو الصهاريج تجمع فيها المياه الفائضة من منطقة سلاسل جبال المقطم، حتى يستفاد منها المصريين، فضلاً عن الآبار الخاصة مثل بئر يوسف صلاح الدين في القلعة.