السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يلتقي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يلتقي برؤساء اللجان الامتحانية

التقى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها بعد غد الاثنين بامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع وذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية واللجنة الثلاثية المشكلة والمعنيين بأعمال الامتحانات.  

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

فى مستهل اللقاء رحب وكيل وزارة التربية والتعليم، بضيوف المحافظة الكرام، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى أداء مهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل . 

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم، مجموعة من الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات، موجها الجميع بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل فضلا عن توفير كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل يسر بعيد عن اى قلق أو توتر.

وشدد على التواصل اللحظى مع غرفة عمليات المديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة.

 
ولفت إلى تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ قد يحدث، مشيرا إلى أنه تقرر تكليف رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أوأعطال كهربائية قد تحدث، مشيرا إلى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الوادي الجديد الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين توفير كافة الأجواء المناسبة الهدوء والأمان

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