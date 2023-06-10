مرصد الأزهر: 18.9% تراجعًا في نسبة العمليات الإرهابية بإفريقيا خلال مايو

شهد شهر مايو 2023، انخفاضًا ملحوظًا في نسبة العمليات الإرهابية التي تشنها التنظيمات المتطرفة في إفريقيا، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بحوالي 18.9%؛ حيث سجل هذا الشهر 30 عملية إرهابية.

وأدى هذا الانخفاض بطبيعة الحال إلى انخفاض أعداد الضحايا والمصابين خلال هذا الشهر؛ حيث أسفرت العمليات عن سقوط 258 ضحية، وإصابة 33، واختطاف 33 آخرين. بينما بلغ عدد العمليات في شهر أبريل الماضي 37 عملية إرهابية، خلّفت 432 ضحية، وإصابة 118، واختطاف 32 آخرين.

وخلال الشهر جاء إقليم الساحل الإفريقي في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا؛ إذ شهد 10 هجمات إرهابية، أي بما يعادل 33.3% من إجمالي عدد العمليات الإرهابية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في القارة خلال الشهر، خلفت وراءها (135) قتيلًا، و16 مصابًا، حيث كان لـ"بوركينافاسو" منها 7 عمليات إرهابية سقط على إثرها 120 قتيلًا. وتعرضت "مالي" لحادثين إرهابيين أسفرا عن مقتل 6 وإصابة 16. أما "النيجر" فقد شهدت عملية وحيدة أدت إلى مقتل 9 دون وقوع إصابات.

بذلك كان إقليم الساحل الأكثر دموية في هذا الشهر؛ وسبب ذلك يرجع إلى ضخامة التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل؛ حيث تواصل التنظيمات المتطرفة شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية؛ ولا سيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر. ويحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا بسبب الأزمة الأمنية.

أما منطقة غرب إفريقيا فقد جاءت في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات، إذا هاجمها تنظيما "داعش غرب إفريقيا" و"بوكو حرام" الإرهابيان بـ 5 عمليات إرهابية، أي بما يعادل (16.6% من إجمالي عدد العمليات الإرهابية)، تمركزت جميعها في نيجيريا، وأسفرت عن سقوط 56، وإصابة 12 بجراح، فضلًا عن واختطاف 33.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن المعارك الدامية الدائرة بين تنظيم داعش في غرب إفريقيا وبوكو حرام، أرغمت العديد من مقاتلي بوكو حرام على الاستسلام، وأصبحوا في موقف ضعيف منذ وفاة زعيمهم "أبوبكر شيكاو"، وهو ما أدى إلى تراجع عملياتهم الإرهابية.

وفيما يتعلق بمنطقة وسط إفريقيا فقد جاءت في المركز الثالث من حيث عدد الوفيات. فقد تعرضت المنطقة لـ(5) هجمات إرهابية أي بما يعادل (16.6%) من إجمالي عدد العمليات الإرهابية)، أدت جميعها إلى سقوط (44) من الضحايا، دون مصابين. فقد تعرضت "الكونغو الديمقراطية" لهجومين تبناهما متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم "داعش"، مما أسفر عن سقوط (22) قتيلًا. وتعرضت "الكاميرون" لهجومين مماثلين لقي خلالهما (5) من المدنيين مصرعهم. فيما تعرضت "تشاد" لعملية إرهابية واحدة، أسفرت عن مقتل (17) شخصًا.

ووفقًا للإحصائية، فقد احتلت منطقة شرق إفريقيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الضحايا؛ حيث شهدت (10) هجمات إرهابية أي بما يعادل (33.3%) من إجمالي عدد العمليات الإرهابية، أدت إلى مقتل (23)، وإصابة (5) آخرين. فقد تعرضت "الصومال" وحدها لـ(6) عمليات منها، أسفرت عن مقتل (23)، وإصابة (3). أما "كينيا" فقد تعرضت لهجومين أسفرا عن إصابة (2).

وعلى الرغم من ارتفاع عدد العلميات الإرهابية، إلا أن ثمة انخفاضًا في عدد الضحايا في هذا الشهر، وذلك نتيجة لتضييق الخناق على حركة الشباب الإرهابية من قبل القوات الأمنية الصومالية والشركاء الدوليين، كما أن دولة كينيا تؤدي دورًا بارزًا في القضاء على الميليشيا الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وجهودها الرامية إلى تعطيل عملياتها ثم القضاء عليها تدريجيًا.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في إفريقيا فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية (477) قتيلًا و(1466) معتقلًا، فضلًا عن استسلام (520) من العناصر الإرهابية. ففي منطقة الساحل أدت جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى تحييد (165) واعتقال (1400) من العناصر الإرهابية. حيث قُتل ما لا يقل عن (110) إرهابيين في بوركينافاسو، حيث تستهدف الحكومة التنظيمات المتمردة في شمال وجنوب الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بغارات جوية. كما تمكن الجيش النيجري من القضاء على (55) إرهابيًا، واعتقال (1400).

وفي شرق القارة وتحديدًا في الصومال، قتلت الحكومة (235) من مقاتلي حركة "الشباب" الإرهابية، واعتقلت (13)، فيما استسلم إرهابي طواعية لقوات الجيش. وتمكن الجيش الكيني من اعتقال (3) من إرهابي الحركة.

أما في غرب القارة فتمكن الجيش النيجيري من تصفية (55) إرهابيًا من تنظيمي "داعش غرب إفريقيا" و"بوكو حرام"، واعتقل (50) آخرين، فيما استسلم (519) وسلموا أسلحتهم لقوات الجيش.

وفي منطقة وسط إفريقيا، أسفرت جهود القوات الأمنية الكونغولية عن تصفية (20) إرهابيًا، واثنين آخرين في الكاميرون.

من جانبه يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إفريقيا ما زالت تواجه تحديات كبيرة تستدعي دفع الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة آفة الإرهاب في جميع أنحاء القارة ومنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، وذلك بطرق عدة منها معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب ومكافحة الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية وتحسين المستوى الاقتصادي للأفراد. ولن يتأتى ذلك بجهود فردية منعزلة عن الدول المجاورة، بل لا بد من التعاون مع جهات فاعلة على الأرض من الحكومات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.