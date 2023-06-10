السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند: هنيدي وأكرم ورمضان.. نجوم بـ"لوك" مختلف في أفلام العيد.. 4.5 مليون جنيه إيرادات "شوجر دادي" خلال 25 يوم عرض

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تعددت أخبار التريند اليوم السبت، ما بين مشروعات القناطر.

وفي السياق، ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

 

10 مليارات جنيه لمشروعات القناطر.. الاستفادة من كل نقطة مياه في عهد السيسي

شهدت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات عظيمة ومشروعات قومية كبرى فى مجال تنمية الموارد المائية والري، ومنها إنشاء وتحديث القناطر والخزانات الكبرى ومنها قناطر أسيوط وديروط الجديدة، في إطار خطة تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، وذلك لأهميتها في توفير المياه للقطاعات المستفيدة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى : https://www.dostor.org/4419541

"متبقيات المبيدات" أول معمل مصري يحصل على اعتماد دولي من 3 جهات دولية

‏قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 حقق عدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من أهمها على النحو التالي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4419537

هنيدى وأكرم ورمضان.. نجوم بـ"لوك" مختلف فى أفلام العيد

يحرص عدد كبير من النجوم على التواجد في موسم عيد الأضحى المبارك والموسم التالي للعيد، ولكن الملاحظ في الأمر أن عددًا كبيرًا من النجوم قرروا الظهور بـ«لوك» مختلف تمامًا عن الشخصيات السابقة، ونشر عدد منهم بعض الصور من كواليس التصوير أو التحضيرات.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4419283

4.5 مليون جنيه إجمالى إيرادات "شوجر دادى" خلال 25 يوم عرض

واصل فيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوي، تصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي وحتى صباح اليوم منذ إطلاقه.

واستطاع فيلم "شوجر دادي" أن يحقق إيرادات كلية بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال 25 يومًا من العرض، ومن المقرر استمرار عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، لينافس الأعمال المنتظر طرحها في دور العرض، ومنها فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وفيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني.


 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4419268

 

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