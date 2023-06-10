هنيدي وأكرم ورمضان.. نجوم بـ"لوك" مختلف في أفلام العيد

يحرص عدد كبير من النجوم على التواجد في موسم عيد الأضحى المبارك والموسم التالي للعيد، ولكن الملاحظ في الأمر أن عددًا كبيرًا من النجوم قرروا الظهور بـ«لوك» مختلف تمامًا عن الشخصيات السابقة، ونشر عدد منهم بعض الصور من كواليس التصوير أو التحضيرات.

فيلم البريمو

وانتهى الفنان الكوميدي محمد هنيدي من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد «البريمو» حيث كان ينوي التواجد في موسم عيد الأضحى إلا أنه ومع ضغط الوقت سيقرر إرجاء العمل إلى الفترة القادمة، ويقدم محمد هنيدي شخصية مرعي البريمو وهي شخصية يعود بها محمد هنيدي إلى الأدوار الصعيدية التي حقق فيها نجاحات من قبل منها صعيدي في الجامعة الأمريكية ولكن هذه المرة الشكل مختلف حيث استعان بشارب كثيف حيث يقدم دور بائع بطيخ خلال أحداث العمل الجديد.

فيلم العميل صفر

بدأ الفنان أكرم حسني خلال الساعات الماضية تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «العميل صفر» من أجل عرضه في السينيمات خلال الفترة القادمة حيث يقترب من العرض في موسم رأس السنة وأعياد الميلاد، واحتفلت الشركة المنتجة ببدء التصوير، وظهر أكرم في الاحتفالات بلوك الشخصية حيث يمثل دور عميل سري، وظهر بشارب مختلف تماما عن شخصياته السابقة، وسيكون ذلك جزء من اللوك الجديد الذي ظهر بها كما ظهر بوزن أقل من الشخصيات السابقة.

فيلم ع الزيرو

ويقدم محمد رمضان خلال موسم عيد الأضحى القادم فيلما مختلفا جديدا وهو فيلم “ع الزيرو” والفيلم يقدمه مع الفنانة نيللي كريم ويظهر محمد رمضان في العمل الجديد بلوك مختلف حيث يقدم دور دي جيه ويظهر بشعر مغزول على غرار الأفارقة.

فيلم أبو نسب

يظهر الفنان محمد إمام بشكل مختلف من خلال جسم ممتلئ إلى حد كبير بالإضافة إلى ارتدائه النظار وكذلك ستايل شعر مختلف في فيلمه الجديد “أبو نسب” المقرر عرضه خلال الفترة التالية لموسم عيد الأضحى المبارك بعد خروجه من العرض في العيد ومن المقرر أن يقدمه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.