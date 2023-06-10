السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات "شوجر دادي" خلال 25 يوم عرض

شوجر دادي
شوجر دادي

واصل فيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوي، تصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي وحتى صباح اليوم منذ إطلاقه.

واستطاع فيلم "شوجر دادي" أن يحقق إيرادات كلية بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال 25 يومًا من العرض، ومن المقرر استمرار عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، لينافس الأعمال المنتظر طرحها في دور العرض، ومنها فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وفيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني.

فيلم "شوجر دادي" يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

الإيرادات الكلية شوجر دادي فيلم شوجر دادى ليلى علوي إيرادات فيلم شوجر دادي

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