10 مليارات جنيه لمشروعات القناطر.. الاستفادة من كل نقطة مياه فى عهد السيسى

شهدت ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات عظيمة ومشروعات قومية كبرى فى مجال تنمية الموارد المائية والري، ومنها إنشاء وتحديث القناطر والخزانات الكبرى ومنها قناطر أسيوط وديروط الجديدة، في إطار خطة تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، وذلك لأهميتها في توفير المياه للقطاعات المستفيدة.

وشهد قطاع القناطر والخزانات الكبرى تنفيذ خطة تطوير وتحديث كبيرة، خاصة أنه مسئول عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، وتتمثل أهميته لمنظومة الموارد المائية والري في كونه وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة القصوى من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية.

الرئيس السيسى خلال افتتاح قناطر اسيوط

كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة، بلغ إجمالي تكلفة مشروعاتها خلال عهد الرئيس السيسي نحو 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية حوالي 40 مليون جنيه سنويًا.

قناطر ديروط الجديدة

وأيضًا شهد عهد الرئيس السيسي افتتاح قناطر أسيوط الجديدة وهى بمثابة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، لما تمثله كأحد أبرز الإنجازات، التي استمر العمل في تنفيذها 6 سنوات، بتكلفة تجاوزت 6.5 مليار جنيه.

قناطر ديروط الجديدة

كما تعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل أُنشئ على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلًا عن توليد طاقة كهربية بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويًا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، حيث تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترًا للعرض، وبطول 170 مترًا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.

قناطر ديروط الجديدة

إضافة إلى ذلك، بدأ في عام 2019 تنفيذ قناطر ديروط الجديدة، والتي تخدم زمام 1.6 مليون فدان وهو ما يمثل 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وذلك فى خمسة محافظات "أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة"، حيث يبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية.

كما يستهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة استكمال منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، وكذلك استكمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية ضمن المشروعات التنموية الكبرى لتنمية الصعيد.