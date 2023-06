"متبقيات المبيدات" أول معمل مصري يحصل على اعتماد دولي من 3 جهات دولية

‏قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 حقق عدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من أهمها على النحو التالي.

أهم الإنجازات المحلية: الاعتمادات الدولية

اعتمد المعمل لأول مرة من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA – American Association for Laboratory طبقاً للمواصفة الدولية Accreditation ISO 17025:2017، وبذلك يصبح المعمل أول معمل في مصر معتمد دولياً من 3 جهات اعتماد دولية في نفس المواصفة.

وقالت عبدالله، إنه جرى تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”، وتطوير ورفع كفاءة المعمل: ونظراً لتزايد العينات الواردة للمعمل والتي وصلت خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 إلى 138130 تحليل من جهات مختلفة ما بين جهات رقابية ومنتجين ومصدرين كان لزاماً زيادة القدرة الاستيعابية بأقسام المعمل المختلفة.و دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وجرى زيادة السعة الاستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة.

وأضافت هند أنه جرى زيادة وإدراج أكثر من 20 تحليلا جديدا من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، كما أنه جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً، حيث بدأ العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية وجاري الإستعداد لاعتماده من جهات الإعتماد الدولية.

وأوضحت أن المعمل شارك في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمر علمي وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع جهات مختلفة.و قام المعمل بتنظيم عدد 2 ورشة عمل مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، ونشر أكثر من 5 أبحاث علمية دولية بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث إلى درجات باحث أول ورئيس بحوث.

وكذا قيام المعمل بالمساهمة في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والإستشارات الفنية.و مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

وأوضحت أنه من أهم الإنجازات الدولية: مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية: ويعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.والمساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق.

الزيارات الدولية للمعمل

استقبل المعمل أكثر من ثلاث زيارات دولية رفيعة المستوى للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومنها زيارة وزير الزراعة بدولة تشاد والوفد المرافق له للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين.و المؤتمرات والتدريب الدولي: ومشاركة المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية ومحلية من أهمها ورشة العمل التي نظمها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عبر برنامج “Zoom” تحت عنوان: “Innovation Approaches for Better Plant Production” ، حضور ورشة عمل إقليمية منظمة بمعرفة الإتحاد الاوروبي تحت عنوان: “EU-EUSN dialogues on sustainable food systems: From Production to Consumption – Farm to Fork، وحضور أحد خبراء المعمل وعضو لجنة “JMPM” الاجتماع المشترك بين منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية حول إدارة مبيدات الآفات الزراعية “JMPM” أونلاين.

كما قام المعمل بتنظيم أكثر من 20 برنامجا تدريبيا من خلال مركز التدريب التابع للمعمل للعاملين في المعمل ولمتخصصين في القطاع الخاص والحكومي في مجال تحليل ملوثات الأغذية والمواصفات الدولية.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.