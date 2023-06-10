أندريه زكي من حفل "الكنيسة ترنم": الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفنون

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في حفل "الكنيسة ترنم"، لرابطة الإنجيليين بمصر التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان "أنا هو القيامة والحياة"، وذلك بمشاركة فريق الكورال والأوركسترا بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

وخلال كلمته وجه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى خدمة الكنيسة ترنم تحت إدارة الشيخ سامي سعيد، والموسيقار العالمي المبدع ناير ناجي، الذي قدم نموذجًا متميزًا لخدمة الكنيسة، وفريق "الكنيسة ترنم" هو خدمة حقيقية مؤثرة للكنيسة والمجتمع المصري.

وأضاف رئيس الإنجيلية: "الإصلاح الإنجيلي في العالم هو الحاضن للفنون والإبداع، كما قدم تجربة رائدة في الحرية والإبداع، والحرية تفجر الطاقات الجديدة وتعطي آمالًا كبيرة ومساحات جديدة".

وقدم فريق الترانيم والأوركسترا لخدمة "الكنيسة ترنم" عددًا من الترانيم المتنوعة، وذلك بحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب والشورى، وقيادات ورموز الطائفة الإنجيلية والشعب الإنجيلي بمصر.

وكان قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفيرة إنجريد آمر سفيرة إستونيا بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بسفيرة إستونيا، ودار حوار حول نشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، وأحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب دور الهيئة الوطني في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "العالم يواجة صعوبات حقيقية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والدولة المصرية تقوم بدور وجهد كبير لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة".

ومن جانبها، أشادت إنجريد آمر بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي الوطني في خدمة الشعب المصري دون تمييز، وقالت سفيرة إستونيا: "مصر بلد عظيم والمصريون شعب متسامح والحكومة المصرية تسعى لتقديم خدمات مناسبة لاحتياجات المواطنين".