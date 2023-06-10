قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس والجامعات لضيعوا خطة زمنية لقضاء الإجازة الصيفية في المصايف المدن الساحلية للترفيه عن أبنائهم عقب نجاهم في الدراسة خلال عام 2022-2023 والانتقال على الصف الدراسي التالي.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس

لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس حيث أنها لم تنتهي بعد من امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 المزمع أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر حيث تنتهي يوم 13 يوليو 2023 وفقا للجدول الزمني المعتمد لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدارس

ومن المتوقع أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا تعلم فيه المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد بالتفصيل والذي يشمل موعد الفصل الدراسي الأول وموعد الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وموعد الفصل الداسي الثاني وامتحاناته وموعد اجازة نصف العام والاجازة الصيفية.

موعد التقديم في رياض الأطفال 2023-2024

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في المدارس الحكومية والتجريبية (عربي، لغات) وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (من هنا) خلال الفترة من 1 - 30 يونيو 2023 حيث يدخل ولي الأمر كافة البيانات اللازمة عن الطفل المتقدم للمدرسة الحكومية أو التجربيبة بشكل كامل.

تم اختيار نوع التعليم الراغب في الإلتحاق به ثم تحديد 3 مدارس بمحيط سكن ولي الأمر وتحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم سواء في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023 ومتابعة الطلب للتقديم للطالب في المدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب الجدد في المدارس الحكومية بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 6*4.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف بلاستيكي.

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رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023