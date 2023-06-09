أستاذ اقتصاد: المدارس التكنولوجية تجربة رائدة في مصر

كشفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عن أبرز تحديات سوق العمل، والجهود الوطنية للتعامل معها خلال السنوات الأخيرة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه علي الرغم من الجهود المبذولة في مصر للنهوض بسوق العمل ، إلا أنه مازال من أضعف الحلقات أداء في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن سوق العمل عبارة عن عرض العمالة من خريجي الجامعات والتعليم الفني وغيرها من المؤسسات التعليمية، والطلب يأتي من القطاع الخاص والحكومي على فرص العمل.

وأشارت إلى أن التوفيق من الجانبين هو الذي يطلق عليه مرونة سوق العمل، والذي بموجبها يجد الخريج فرصة العمل المتناسبة مع إمكانياته وقدراته.

وأكد أن ذلك يقتضي أن سوق العمل لابد أن يتمتع بالكفاءة وأن تكون مخرجات التعليم متسقة مع المهارات واحتياجات سوق العمل ومع التطور التكنولوجي الذي نشهده متابعة: "المدارس التكنولوجية تجربة رائدة في مصر".