لينك تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية بالتزامن مع بداية شهر يونيو وفتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى المدارس الحكومية والتجربية والخاصة.



تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023

وتزايدت عمليات البحث فى محرك “جوجل” عن تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023 خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة لينك التقديم في رياض الأطفال بتلك المدارس.

ليتك تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023

ويمكن تقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023 من الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات من (هنـــا)، ثم الضغط على الزر الخاص بخدمات ولي الأمر وإنشاء مستخدم جديد، كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة لولى الأمر خلال الخانات المخصصة لذلك، والضغط على تسجيل الدخول على الموقع.

بعد ذلك اختيار نوع المدرسة "رسمية أم لغات" ثم يبدأ التسجيل، ثم كتابة بيانات الطفل والأب والأم، ورغبات ولي الأمر فيما يتعلق بالمدارس المتاحة وفقًا للمربع الجغرافي، وحفظ البيانات المسجلة للانتهاء من عملية التسجيل.



الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال في المدارس التجريبية 2023، وهي كالآتي:

يجب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أولا، ثم طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023، وإحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها، وإحضار صورة سارية للبطاقة الشخصية للأب والأم، في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة، وحضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

إرفاق 8 صور شخصية مقاس 4×6 مع الأوراق السابقة، وإرفاق وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه، وختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم، وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها، ويتم وضع كافة الأوراق السابقة فى حافظة بلاستك.