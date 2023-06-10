السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل سيدة وسرقة شقتها بالسلام للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم، بإحالة المتهمين بقتل سيدة أثناء سرقة شقتها بمدينة السلام لمحكمة الجنايات .
وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "هانى .م"، "خالد.ع" عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليها “مديحة.ح” أثناء سرقة شقتها بمدينة السلام.

وأقر المتهمين بأنهم كانوا على علم بوجود  مبالغ مالية كبيرة بشقة المجنى عليها لأنها تقوم بعمل جمعيات مع كل سيدات المنطقة ، وقاموا بالتسلسل ليلا  والدخول من نافذة المطبخ  وأثناء البحث داخل الشقة استيقظت المجنى عليها وحاولت الاستغاثة فقاموا بطعنها بسلاح أبيض مطواه وتحصلوا من داخل مسكنها على مبلغ ٦٠ ألف جنيه.

اجراء التحريات استغاثة الإحالة التحريات الجنايات السلام

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