السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة الحرف اليدوية يبحث دعم العلاقات الثنائية مع "مركز تحديث الصناعة"

غرفة الحرف اليدوية
غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات

بحث حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات سبل دعم العلاقات مع مركز تحديث الصناعة، حيث أكد العادلي علي الدور المهم الذي يقوم به المركز لتوفير مزايا عديدة لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الحرف اليدوية والعاملين بالقطاع الأكبر في مصر من حيث العمالة ودعمة للاقتصاد الوطني، حيث جاء اللقاء لدعم العلاقات الثنائية بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة أحد شركاء النجاح للقطاع.


وأكد العادلي خلال لقائه بدعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة ساهم في الفترة الماضية في توفير التصميمات الخاصة بقطاع الحرف اليدوية في العديد من الحرف، بالإضافة إلي توفير تدريب وتأهيل للحرفيين بالقطاع، مما ساهم في زيادة مشاركة الحرفيين في المعارض الخارجية، مشيراً إلي أن اللقاء بحث سبل استكمال الدور المهم والتعاون بين غرفة الحرف اليدوية ومركز تحديث الصناعة.


وأكد العادلي أن غرفة الحرف اليدوية، تتواصل مع كافة شركاء النجاح في العديد من القطاعات والوزرات الحكومية والجهات الخاصة لتوفير تمويل – تأهيل – تدريب – لكافة الحرفيين في القطاع بمختلف مجالاتهم، مضيفاً" أن الغرفة تتحمل علي عاتقها مسئولية كبيرة في ظل ضعف التمويل بالقطاع، رغم أن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي يولون اهتماما بالغا بالحرف اليدوية بصورة كبيرة.

اتحاد الصناعات التصميمات التصميمات الخاصة التمويل الجمعية العمومية

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