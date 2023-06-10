السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كهربائي لإدارته ورشة بدون ترخيص في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كهربائي لإدارته ورشة لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الغش التجاري.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (كهربائى – مقيم بدائرة القسم) بتصنيع مفاتيح وأسلاك كهربائية داخل الورشة "ملكه" الكائنة بدائرة القسم، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المُشار إليها، وعُثِر بداخلها على (عدد 2200 مشترك كهربائى مُعد للإستخدام - عدد 1000فيشه كهربائية - عدد 800 وصلة سلك جاهزة للإستخدام بطول 1200 تقريبا  "وجميعهم مجهولين المصدر")، وبمواجهته إعترف بإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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