السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجوازات السعودية تستخدم كاميرات التوثيق فى مطارين لرفع جودة الخدمات للحجاج

الحجاج
الحجاج

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطارى الملك عبدالعزيز الدولى بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)،  أن تطبيق كاميرات التوثيق يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين موظفي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.


وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.

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