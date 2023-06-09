الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مخزن خردة بعزبة الجزائر بالفيوم

حريق
حريق

شب حريق هائل بمخزن خردة، اليوم الجمعة، بطريق الدائري بعزبة الجزائر التابعة لمركز شرطة الفيوم؛ إثر اشتعال النيران بسبب إلقاء عامل عقب سيجارة مما أدى إلى اشتعال النيران دون حدوث خسائر بشرية .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن خردة بطريق الدائري بقرية الجزائر بسبب إلقاء عامل عقب سيجارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران قبل وصولها إلى المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقب سيجارة حريق هائل بمخزن خردة بعزبة الجزائر الفيوم

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