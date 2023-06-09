السيطرة على حريق مخزن خردة بعزبة الجزائر بالفيوم

شب حريق هائل بمخزن خردة، اليوم الجمعة، بطريق الدائري بعزبة الجزائر التابعة لمركز شرطة الفيوم؛ إثر اشتعال النيران بسبب إلقاء عامل عقب سيجارة مما أدى إلى اشتعال النيران دون حدوث خسائر بشرية .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل في مخزن خردة بطريق الدائري بقرية الجزائر بسبب إلقاء عامل عقب سيجارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران قبل وصولها إلى المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.