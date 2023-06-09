تعليم الجيزة: نسقنا مع مديرية الأمن لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن استعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة، وتم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتنطلق خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023، امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" بالجيزة وعلى مستوى الجمهورية حيث بلغ اجمالى المتقدمين 86227 طالبا كما بلغ اجمالى عدد اللجان 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، إضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وأكد"سلومة" أنه تم توفير 46 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 21 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلي مستوى.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وأضاف: تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لآدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.