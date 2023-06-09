الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زين عبدالهادى: بنك المعرفة سبب انفراجة فى التعليم الجامعى والعالى

الدكتور زين عبدالهادي
الدكتور زين عبدالهادي خلال لقائه ببرنامج أطياف

أكد الدكتور زين عبدالهادي، الباحث والروائي الكبير، ضرورة إنشاء المكتبات لأنها ضرورة من ضروريات التعليم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك انفراجة أحدثها بنك المعرفة المصري في مجال البحث العلمي والتعليم الجامعي والعالي.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها الكثير من الأبحاث التي لا يُستفاد منها بشكل فعلي، وأن العلاقة بين الجامعة والمؤسسة يجب أن يُعاد فيها النظر بشكل كامل.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية يصيغها مجلس النواب تعيد بناء العلاقة بين المؤسسات الاستراتيجية والجامعات حتى تتحقق الاستفادة القصوى، موضحًا أن مصر بها 35 ألف مكتبة وهي من أكبر دول العالم في مجال المكتبات.

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