لو فاتك الترند| الرئيس السيسي الأعلى بحثًا والإعلامية فجر السعيد تتصدر التريند

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند"، وجاء الرئيس السيسي ضمن الأعلى بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الجولة الإفريقية التي يجريها حاليا، ومشاركته في اجتماعات "الكوميسا"، فيما تصدرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الترند عقب تأكيدها منعها من دخول لبنان.

- صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن في دول القارة، وأن مصر تولت قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي.. للمزيد اضغط هنا.

الأمن العام اللبناني يصدر بيانًا بخصوص منع الإعلامية فجر السعيد من دخول البلاد

صدر الأمن العام اللبناني، أمس الخميس، بيانًا بخصوص منع الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانية، وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني بيانا جاء فيه.. للمزيد اضغط هنا.

الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك توافقًا في الرؤى المختلفة بين الجانبين المصري والموزمبيقي، فيما يخص القارة الإفريقية وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وأضاف في كلمته خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الموزمبيقي للمزيد (اضغط هنا)

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

كانت كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم، موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023، و كان الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثًا إلى اتحاد جدة السعودي، قد فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم 2021-2022، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمزيد (اضغط هنا)