الأمن العام اللبنانى يصدر بيانا بخصوص منع الإعلامية فجر السعيد من دخول البلاد

أصدر الأمن العام اللبناني الخميس، بيانا بخصوص منع الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد من دخول الأراضي اللبنانية.

وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني بيانا جاء فيه: "بتاريخ 7 يونيو 2023، تقدمت السيدة فجر السعيد، عند وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبين أن بحقها إجراء عدم السماح لها بالدخول".

وأضاف البيان: "إن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، يوضح أن إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، مناطة وفقا للقوانين المرعية الاجراء حصرا بالمديرية، كما يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو بالوكالة، لإعادة النظر بأي اجراء يصدر عنها في حال تقدموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ".

و الأربعاء، منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي، وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت، ما أثار ضجة كبيرة.