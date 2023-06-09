الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك توافقًا في الرؤى المختلفة بين الجانبين المصري والموزمبيقي، فيما يخص القارة الإفريقية وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الموزمبيقي، فيليب نيوسي: "هناك بالفعل توافق كبير بين الجانبين المصري والموزمبيقي فيما يخص التطورات الإقليمية، مثل الموقف في ليبيا والسودان، وأهمية العمل على التهدئة وإيقاف إطلاق النار والدعوة للحوار"، مؤكدًا أن الحوار هو الوسيلة الأسلم لحل أي خلاف.

كما أكد الرئيس السيسي، أهمية الوصول إلى حل دبلوماسيّ، فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس السيسي: "تحدثنا عن أهمية الوصول إلى حلٍ دبلوماسيّ فيما يخص القضية الروسية الأوكرانية بعيدًا عن الصراع والقتال"، محذرًا من أن التطورات التي تشهدها الأزمة قد تكون أكثر خطورة على السلم والأمن الدوليين.

الرئيس السيسى يصل موزمبيق

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم، إلى دولة موزمبيق، آخر محطات جولته الإفريقية، التي زار خلالها دولتيّ أنجولا وزامبيا.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ترصد وصول الرئيس السيسي إلى دولة موزمبيق، قادمًا من زامبيا، عقب مشاركته في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق، والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا).