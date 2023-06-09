الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن في دول القارة، وأن مصر تولت قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي - شدد في كلمته خلال فعاليات قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) في زامبيا أمس - أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026، جاء إيمانًا من مصر بمسئولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية وأن مصر وضعت أمام أعينها أهدافًا محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي، أعرب عن سعادته للتواجد في العاصمة الزامبية (لوساكا) للمشاركة في أعمال قمة الكوميسا تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة»، معربًا عن خالص التقدير لرئيس زامبيا هاكيندي هيتشيليما على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأضافت أن الرئيس السيسي نوه - في كلمته - بأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العامين الماضيين فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات: «كوميسا وسادك وشرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها.

الجنوب الأفريقي التكامل الاقتصادي الأنباء الكويتية الأمن الإفريقي الأمن في القارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلم والأمن في القارة الإفريقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي القيمة المضافة القارة الإفريقية العاصمة الزامبية لوساكا

الأكثر قراءة

"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف "أنوش" ومحاكمة قاتل زوجته فى النزهة

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لـ4 متهمين بـ"خلية المنيا" والمشدد لـ3 أشقاء

وزير المالية: التوأمة الإيطالية ساعدتنا على توطين الخبرات العالمية فى تعزيز القدرات الجمركية

وزير الدولة للإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

الاستمتاع بـ"الويك إند".. هدوء الأمواج ونسب إشغال 40% على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين