صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن في دول القارة، وأن مصر تولت قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي - شدد في كلمته خلال فعاليات قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) في زامبيا أمس - أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026، جاء إيمانًا من مصر بمسئولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية وأن مصر وضعت أمام أعينها أهدافًا محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي، أعرب عن سعادته للتواجد في العاصمة الزامبية (لوساكا) للمشاركة في أعمال قمة الكوميسا تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة»، معربًا عن خالص التقدير لرئيس زامبيا هاكيندي هيتشيليما على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأضافت أن الرئيس السيسي نوه - في كلمته - بأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العامين الماضيين فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات: «كوميسا وسادك وشرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري فيما بينها.