إزالة 291 تعديًا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إزالة (291) حالة تعد منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 وحتى الآن بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت في 27 مايو الماضى وتستمر حتى 16 يونيو 2023، يأتي هذا في إطار جهود الدولة المكثفة؛ لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وأضاف محافظ المنوفية أن تلك الإزالات قد تنوعت بين (72) حالة تعدٍ (مباني أملاك دولة) بمساحة إجمالية 7910 م2، (32) حالة تعد على الأراضى الزراعية (أملاك دولة) بمساحة فدان و11 قيراطا و5 أسهم، فيما تم تنفيذ إزالة (114) حالة تعد على الأراضى الزراعية (أملاك خاصة) بمساحة 15 ألفا و448 م2، وكذا تنفيذ إزالة لـ (34) متغير مكانى بمساحة 3328 م2، (39) حالة تعدٍ أخرى عبارة عن بناء دون ترخيص بمساحة 4481،5 م2 .

وشدد المحافظ علي ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة؛ حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة، لافتاً إلى التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للأراضي التى تمت إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، فضلًا عن الاستمرار في الرصد الفوري لكل المخالفات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام.

جدير بالذكر أن الموجة الـ21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم الانتهاء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 19 مايو 2023، وجار تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من27 مايو وحتى 16 يونيو الحالي، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو حتى 14 يوليو 2023.